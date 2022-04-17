К концу мая Турция собирается создать авиакомпания для перевозки российских туристов

В Турции планируют создать авиакомпанию, которая займется пассажирскими перевозками туристов из России. Её хотят назвать Southwind, то есть "Южный ветер", а работать она начнет в конце мая. Об этом сообщает РИА Новости.

Парк новой авиакомпании будет насчитывать пять самолетов Airbus — три широкофюзеляжных и два узкофюзеляжных. Сама же фирма будет базироваться в турецкой Анталье. Управление гражданской авиации уже одобрило ходатайство о создании перевозчика. Ведомство собирается рассмотреть заявку в самые короткие сроки.

Напомним, что ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что турецкая авиакомпания увеличит количество рейсов из Петербурга в Стамбул. Также дополнительные рейсы будет совершать авиакомпания Pegasus Airlines.