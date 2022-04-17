Кемпинг в Приморском районе признали одним из лучших в России

Расположенный в Приморском районе Петербурга кемпинг назвали одним из лучших в рамках премии RV Land Camping Awards 2021. Среди лидеров оказался краснодарский автокемпинг "Нева", который расположен в Северной столице.

Всего в список попади 20 кемпингов. Как сообщают организаторы, список сформировали на основе отзывов и оценок активных путешественников с автодомами, которые в течение прошлого года делились своим мнением о посещенных кемпингах.

Первое место получил кемпинг Greenwood, который оформлен в скандинавском стиле и находится в живописном природном уголке. На второе место попал кемпинг "Дворсурка" в Ростовской области, а третье место получил кемпинг в парке "Кудыкина гора" в Липецкой области.