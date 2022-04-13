На майские запустят чартеры между Казанью и Петербургом

Между Казанью и Петербургом впервые запустят двустороннюю чартерную программу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственный комитет Татарстана по туризму.

Предоставлять путевки будет туроператор FUN&SUN, а рейсы будет совершать авиакомпания "Ямал". Из Казани в Петербург можно будет отправиться прямым чартерным рейсом 29 апреля, 3 и 6 мая. Экскурсионные туры в Петербурге рассчитаны на 4-5 дней. Туристы из Татарстана смогут посетить ключевые места, а также отправиться на обзорные экскурсии и путешествие на теплоходе.

Отмечается, что петербуржцы впервые смогут посетить Татарстан по чартерной программе. Для туристов организую трансфер, проживание и экскурсии. По результатам прошлых этапов чартерной программы воспользовались 1,8 тысяч человек. Чартерные рейсы, в среднем, были загружены на 95%.