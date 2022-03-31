На развитие туризма в Петербурге выделен дополнительный миллиард рублей

В ходе заседания экспертного совета при Комитете по развитию туризма Петербурга был поднят вопрос мер поддержки. Информацией об этом поделились в пресс-службе Смольного. Известно, что за период 2020 и 2021 года Петербург выделил 4 миллиарда рублей на поддержку турбизнеса.

Председатель комитета по туризму Сергей Корнеев заявил, что ощутимо помогли льготные займы Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства. За два минувших года гостиницы и турфирмы получили 99 займов общей суммой 317,4 миллиона рублей. Таким образом, предприниматели сохранили 2100 рабочих мест. Более того, до 1 января 2023 года некоторые организации будут освобождены от ряда проверок.