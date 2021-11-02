Петербургский турбизнес из-за локдауна не досчитался миллиарда

Туристическая отрасль Петербурга недополучила примерно миллиард рублей в период нерабочих дней. Как сообщает «Деловой Петербург», ссылаясь на директора ассоциации "Лига туроператоров Санкт-Петербурга" Кирилла Соколова, доля отмен туров на период с 30 октября по 7 ноября составляет от 70 до 80%.

Спрос на туры в Петербург взлетел сразу после объявления Владимиром Путиным дополнительных нерабочих дней с 30 октября. Сервис OneTwoTrip подсчитал, что город занял второе место по популярности для поездок на ноябрьские праздничные дни.

Однако, объявленные вслед за тем ограничения на нерабочие дни в Петербурге резко сократили число желающих. Генеральный директор агентства "Арт-Тревел" Мария Ушакова отмечает, что количество желающих отменить тур достигало 90%. Однако, в итоге в городе приехали те туристы, чьи авиа и железнодорожные билеты были невозвратными. Примерные потери туристического бизнеса Петербурга «Деловой Петербург» оценил в миллиард рублей.