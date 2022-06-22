В Петербурге установили новых «лежачих полицейских»

В 16 районах Санкт-Петербурга появилось 58 новых "лежачих полицейских". В первую очередь они были размещены вблизи детских учреждений: школ и детских садов. Кроме того, особое внимание было уделено местам большого скопления людей и на тех участках дороги, где высокий риск аварийных ситуаций.

Как сообщается в пресс-службе правительства Санкт-Петербурга, данные ограничители скорости были расположены на перекрестке улицы Пигенина и улицы Ольги Берггольц, проспекта Героев и улицы Адмирала Трибуца, улицы Спортивная и улицы Вязовой.

Помимо этого, "лежачие полицейские" теперь есть на Морской набережной, Флагманской улице и в других местах города. Полный список улиц, на которых появились данные ограничители скорости, размещен на сайте Администрации Санкт-Петербурга.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что улицы Петербурга оборудуют 58 "лежачими полицейскими".