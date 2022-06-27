В тоннеле петербургской дамбы приостановят проезд до конца июня

Водители Петербурга не смогут проехать по дороге из-за ремонтно-восстановительных работ. Ограничения будут действовать с 27 по 20 июля.

Петербургские автомобилисты не смогут проехать по тоннелю петербургской дамбы С-1 из-за запланированных правительством ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба КЗС.

С 27 по 28 июня ограничат проезд по внешнему кольцу Финской стороны, а с 29 по 30 июня проехать нельзя будет по внутреннему кольцу Невской стороны. Для транспортировки ремонтной техники могут временно полностью закрыть въезд в тоннель.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге дороги ремонтируются в 42 раза чаще, чем тротуары.