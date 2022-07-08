Эксперт объяснил, повлияет ли безбарьерная система оплаты на новой трассе М-49 на наличие пробок

В Приморском районе Петербурга планируется возвести две новые автомагистрали. Для одной из них — М-49 будет оборудована безбарьерная система оплаты проезда. Дорога станет платной для тех водителей, путь которых будет проходить через ЗСД. Автоэксперт рассказал о том, повлияет ли такая система на наличие заторов на дороге.

В беседе с “МК в Питере” автоэксперт Алексеяй Хресин считает, что пункты оплаты все-таки были бы нужны, так как не все пользуются транспондерами.

По мннию Хресина, без безбарьерной системы на трассе будут пробки. Эксперт подчернул, что пробки зависят от организации процесса.

Ранее Санкт-Петербур.ру сообщал, что на северо-западе Петербурга появятся новые магистрали М-32 и М-49. Они будут объединять дороги Приморского района.