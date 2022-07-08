С 1 августа с Петербурге шесть автостоянок прекращают работу

Автомобилистов Петербурга предупредили о том, что шесть автостоянок в городе прекратят работу с 1 августа 2022 года.

Комитет по транспорту сообщил, что перестанут работать пять городских и одна перехватывающая стоянок. Речь идет о автостоянках расположенных по адресам: проспект Маршала Жукова, участок 2 (южнее дома 5, литера А по Кронштадтской улице); Толмачевская улица, участок 1, (севернее дома 7, литера В по Стартовой улице);

Витебский проспект, участок 1 (юго-восточнее пересечения с Звездной улицей); поселок Шушары, территория Пулковское, Переведенская улица, участок 1; пр. Народного ополчения участок 134 (напротив дома 179); Синопская набережная у дома №30.

В комитете автомобилистов призвали быть внимательными и заранее продумывать маршруты слелования.

Комитет по транспорту призывает автомобилистов быть внимательными и заранее планировать маршруты следования.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице в субботу, 9 июля, в день празднования Курбан-байрама граничат движение по Кронверкскому проспекту, а также по Московскому проспекту от Сенной площади до дома 12 по Московскому проспекту.