Глава ГИБДД Черников предложил увеличить лимит скорости до 150 км/ч

Начальник ГИБДД России Михаил Черников заявил, что скоростной режим на отдельных участках дорог можно увеличить до 150 км/ч.

На пресс-конференции Черников сказал, что стоит «разогнать» дороги, однако сделать это необходимо безопасным способом.

По словам главы ГИБДД, дороги в России стали во многом лучше, чем любые европейские. «Мы сейчас видим из качества и обустройства элементов дорожной сети, что можно и до 150 километров в час отдельные участки повышать», – пояснил Черников.

Он напомнил, что после повышения максимально разрешенной скорости с 110 до 130 км/ч не повлияло на аварийность на данных участках.

Как сообщает «МК в Питере», Черников также заявил, что ГИБДД России планирует проводить тестирование водителей на состояние наркотического опьянения. По его словам, нарушителей будут «исключать из дорожного движения», а их транспортные средства задерживать.