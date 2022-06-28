На развязке КАД с проспектом Обуховской обороны сузят проезд на месяц

Петербургских водителей предупредили о перекрытии одной полосы на съезде из города. На развязке КАД с проспектом Обуховской обороны с 21 июля по 18 августа будет ограничено движение.

Причиной перекрытия участка связано с тем, что там будут проводить замену деформационного шва. На указанном съезде всего две полосы для движения, и они будут перекрываться попеременно, сообщают сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Для удобства автомобилистов будут установлены временные дорожные знаки, световая сигнализация и водоналивные барьеры. Специалисты будут работать круглосуточно. Работы планирую проводить сначала на одной половине половине проезжей части, затем на другой.

Ранее Санкт-Петербург сообщал, что съезд на развязке КАД Петербурга с Пулковским шоссе полностью перекроют.