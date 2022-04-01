Безбилетников не стали штрафовать в первый день работы новой транспортной модели в Петербурге

Петербуржцам ответили на вопрос о штрафах в первый день введения новой транспортной модели. Как сообщает комитет по транспорту Петербурга, за неоплату проезда на бескондукторном маршруте 1 апреля не будут наказывать. Контролеры-ревизоры лишь объяснят как правильно пользоваться валидаторами и не будут составлять акт об административном правонарушении.

Однако уже в скором времени санкции собираются увеличить. Если сейчас за безбилетный проезд нарушители заплатят 500 рублей в наземном транспорте и 1000 в метро, то в ближайшее время эту сумму могут увеличить до 2,5 тысяч. В ведомстве отметили, что соответствующие поправки в закон «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» уже подготовлены, а документ находится на стадии обсуждения.