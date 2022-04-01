QR-коды для проезда в автобусах начали продавать в кассах метро Петербурга

С сегодняшнего дня в кассах петербургского метрополитена начали продавать новые проездные билеты для поездок в назменом общественном транспорте. Там можно приобрести разовый билет на социальный гостевой маршрут на бумаге со штрих-кодом. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

60 рублей составляет стоимость проездного билета со штрих-кодом. У этого билета открытая дата, и его можно использовать для оплаты проезда через валидатор в течение трех дней с даты покупки. При этом такие билеты не подлежат возврату и обмену. Приобрести его можно за наличные средства или банковской картой.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" писало о том, что петербуржцам рассказали, как воспользоваться тарифом "60 минут". Задействовать тариф можно оплатив поездку "Подорожником" в автобусе, трамвае или троллейбусе.