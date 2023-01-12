В следующем году петербуржцы смогут воспользоваться охраняемой платной парковкой на Конюшенной площади

Новой платной охраняемой парковкой на Конюшенной площади жители Санкт-Петербурга смогут пользоваться в следующем, 2024, году.

Законопроект об открытии новой автостоянки на первом участке Конюшенной площади уже согласовал комитет по охране памятников Северной столицы. Начать строительство планируют в следующем году. Об этом пишет "ALLNW".

Организацией стоянки займется СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга". Известно, что она займет более трех тысяч квадратных метров. На парковке петербуржцы смогут оставить под охраной 126 автомобилей.

Отмечается, что на автостоянке дополнительно разместят павильон для поста охраны, терминал для оплаты, шлагбаумы, а также стойки въезда и выезда. Для уточнения оставшихся свободных мест на парковке горожане смогут воспользоваться информационным табло.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в 2023 году на территории Василеостровского и Петроградского районов появятся новые зоны плантных парковок.