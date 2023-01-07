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«С пожизненной гарантией»: петербуржцы раскритиковали укладку асфальта в сугробы снега

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© Фото: Baltphoto

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Дорожные службы Санкт-Петербурга не перестают удивлять своей «изобретательностью». На этот раз рабочих заметили за укладкой асфальта прямо в снег. При этом новое дорожное покрытие пришло в негодность спустя несколько дней.

Администрация сообщества «Дежурный по Питеру» поделилась фотографией от одного из подписчиков. Житель Петербурга рассказал, что на углу Певческого переулка и улицы Мира дорожные службы «ремонтировали» дорожное покрытие в снег, даже не расчистив сугробы. В результате через несколько дней на тротуаре образовались трещины. Теперь участок улицы вновь требует ремонта.

 

Источник фото: группа "ВКонтакте"/"Дежурный по Питеру"

Жители Санкт-Петербурга не оценили подход дорожных служб к замене асфальта и раскритиковали ответственных лиц.

Один из комментаторов предложил повесить рядом с «отремонтированным» тротуаром фотографию ответственного лица, чтобы вся страна знала своих героев. Некоторые «поблагодарили» губернатора Петербурга Александра Беглова за такое преображение города.

Стоит отметить, что ранее дорожные службы неоднократно подвергались критике из-за ремонта в неподходящие для этого условия. Так, СМИ писали, что в Петербурге асфальт ремонтируют в дождь. Петербуржцы подчеркивали, что после таких работ дорожное полотно испортится уже через несколько дней. Помимо того, недавно сообщалось, что дорожники укладывали асфальт прямо в сугробы снега.

Напомним, журналисты неоднократно обращали внимание администрации губернатора Александра Беглова на несвоевременный и некачественный ремонт дорог в Петербурге. Однако в Смольном до сих пор не хотят работать над ошибками и исправлять ситуацию.

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