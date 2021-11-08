В Петербурге стало на шесть экологичных автобусов больше

Об этом 8 ноября сообщила пресс-служба Комитета по транспорту в официальном телеграм-канале «Начальник транспортного цеха».

Транспортные средства компании «Вест-сервис» 8 ноября вышли на маршрут № 330 в Петербурге. В течение года перевозчик получит 400 автобусов Volgabus, работающих на сжиженном природном газе.

«В качестве топлива в новых машинах используется сжиженный природный газ метан. Использование метана позволяет не только минимизировать воздействие на окружающую среду, но и сократить затраты на топливо. После заправки автобус способен проехать 350 км. даже с включенным кондиционером», — пишет пресс-служба.

В новых автобусах предусмотрены пандусы, звуковая и световая сигнализация, кнопка вызова водителя с применением шрифта Брайля. Граждане смогут воспользоваться USB-зарядками для гаджетов, а комфорт поездок повысит электронные табло и система климат контроля.