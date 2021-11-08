На петербургских дорогах во вторник будет гололедица

МЧС по Петербургу и Ленобласти предупреждает о гололедице 9 ноября.

Ведомство советует водителям заблаговременно включать указатели поворотов. При необходимости экстренно снизить скорость или остановиться следует заранее мигать стоп-сигналами.

МЧС предупреждает о том, что не все автомобилисты учитывают опасность гололеда: «Водителям лучше повременить с выездом на перекресток, чем подставить себя под удар машины, которой управляет неосторожный или неопытный водитель».

Для предотвращения ДТП, следует удерживать увеличенную дистанцию до транспортных средств, находящихся впереди – не менее половины скорости движения. Например, при скорости 30 км/ч рекомендованная дистанция – 15 м.

Водителям стоит быть осторожными около пешеходных переходов. Не следует подавать звукового сигнала, особенно вблизи от пешехода – в спешке он может поскользнуться и упасть в непосредственной близости от автомобиля.