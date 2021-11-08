В первый день после локдауна в Петербурге пробки 8 баллов

Петербургские автомобилисты стоят в пробках с утра восьмого ноября. В первый день после локдауна в город вернулись заторы.

В центре Петербурга стоит Благовещенский, Дворцовый и Литейный мосты. Водители задерживаются на Садовой улице, от Невского проспекта до Дворцовой набережной.

Петербургские водители стояли в пробке на Васильевском острове и на Петроградской стороне. На набережной Макарова и на Кадетской линии образовались заторы. Автомобилисты стоят на Каменноостровском проспекте: от Левашовского проспекта до Троицкого моста.

Большая пробка возникла на светофоре во Фрунзенском районе. Водители задерживаются на улице Салова. Так же заторы появились на развязке КАД с Волхонским и Таллинским шоссе.

В локдаун с 30 октября по 7 ноября в городе практически не было пробок. По утрам на дорогах были заторы, которые оценивались в 1-2 балла.