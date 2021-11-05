Нагруженность петербургских дорог во время локдауна достигла минимума

Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Карты».

В нерабочие дни в Петербурге с повестки пропала проблема загруженности дорог. Из-за локдауна работающие люди переведены на удаленку, школьники и студенты отдыхают.

С 1 ноября в городе не наблюдается традиционных пробок в час пик. Сегодня, 5 ноября, заторы оценивались сервисом «Яндекс. Карты» в один балл.

С 8 ноября в Петербурге завершаются нерабочие дни. До 23 часов начнут работать кафе и рестораны, цирки, концертные залы, кинотеатры, аквапарки, зоопарки, океанариумы, ледовые катки, культурные, конгрессно-выставочные, физкультурные, торжественные и досуговые мероприятия.





