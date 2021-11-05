В субботу на участках шести трасс Ленобласти ограничат движение

Об этом 5 ноября сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В Ленобласти 6 ноября ограничат движение сразу на шести трассах. Дорожники будут заниматься выправкой, ремонтом знаков, заливкой швов и другими работами.

С 08:00 до 19:00 в оба направления на 12-179-м километре и 178-179-м километре трассы Р-21 «Кола», а также частично на участках трасс М-10 «Россия», А-120 «Санкт-Петербургское южное - полукольцо» и А-114 «Вологда – Тихвин» автомобилисты будут вынуждены тормозить.

Похожая ситуация на трассах А-181 «Скандинавия» и А-181 «Магистральная». Дорожники ограничат движение из-за замены деформационного шва на путепроводе через ж/д Выборг-Житково с 00:00 до 24:00. Скорость водителям так же придется снизить на трассе А-121 «Сортавала».

Подробную информацию об ограничениях можно узнать на сайте дорожной организации.