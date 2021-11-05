Рабочие завершили капремонт через Вуоксу на 36 км автодороги Выборг — Светогорск

Об этом пятого ноября сообщили в пресс-службе Федерального дорожного агентства.

Капитальный ремонт моста через Вуоксу завершили на 36-м километре дороги «Выборг-Светогорск» в Ленинградской области.

Специалисты расширили проезжую часть до 10 метров, смонтировали барьерное и перильное ограждения, поставили освещение и уложили новое покрытие, а так же обустроили пешеходную зону.

Кроме того, во время работ дорожные рабочие почти полностью разобрали мост, отремонтировали все девять опор, водопропускные трубы на подходах, устроили новое пролетное строение.