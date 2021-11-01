На участке от Стачек до Лени Голикова вновь ходят трамваи

Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба Комитета по транспорту в официальном телеграм-канале «Начальник транспортного цеха».

Трамваи № 36 и 52 вновь будут ходить на участке от проспекта Стачек, дом 111 до улицы Лени Голикова. На других участках ремонтные работы продолжаются.

Движение трамваев во время ремонтных работ было возможным, так как ГЭТ уложил съезды, по которым трамваи перестраивались и проезжали общую часть пути.

На II и III этапах ремонта на проспекте Стачек работа маршрутов будет огранизована таким образом:

- с 01.11. до окончания работ – от пр. Маршала Жукова до пр. Стачек, 111;

- с 03.11. до окончания работ – от ул. Лёни Голикова до Кронштадтской пл.

Будут отменены пять остановок трамвая, так на маршруте организуется «реверсивное движение»:

- с 01.11 до окончания работ – «пр. Маршала Жукова» по направлению от метро «Автово», «пр. Стачек д.111» в оба направления;

- с 03.11 до окончания работ – «Кронштадтская пл.» в оба направления.

Рабочие должны завершить ремонтные работы на указанном участке к концу 2021 года. По другим адресам на проспекте Стачек их планируют продолжать в 2022 году.







