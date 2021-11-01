С 1 ноября жители Центрального района Петербурга могут оформить себе парковочное разрешение

Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба Комитета по транспорту в официальном телеграм-канале «Начальник транспортного цеха».

В Петербурге с 1 ноября жители новой зоны платной парковки смогут оформить себе парковочное разрешение. Для оформления льготного разрешения автомобилистам необходимо подать заявление о внесении машины в транспортный реестр.

Горожане, проживающие в Центральном районе, с 1 по 7 ноября имеют возможность дистанционно подать заявление. После окончания локдауна петербуржцам будет доступна регистрация через МФЦ.

С 1 декабря платная парковочная зона начнет действовать на перечне улиц Центрального района.

Список документов для оформления разрешения можно увидеть на сайте Комитета по транспорту в разделе «Платные парковки», «Льготные и парковочные разрешения», на официальном сайте www.parking.spb.ru в разделе «Льготы и разрешения» или позвонив в контактный центр по номеру телефона 417-50-00.