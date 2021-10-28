На развязке КАД в Мурино изменили схему движения

Об этом 28 октября сообщили в комитете по дорожному хозяйству Ленобласти.

В Мурино изменили схему движения около развязки с КАД. На участке появился светофор с кнопкой для пешеходов, а поворот с аллеи осуществляется с двух рядов.

Дорожные службы изменили правила движения на Охтинской аллее для того, чтобы разгрузить западное Мурино.

«"Ленавтодор" продолжит анализировать транспортную ситуацию на развязке и ещё будут вносить точечные изменения, благодаря которым можно ускорить среднюю скорость движения», — рассказали в комитете.