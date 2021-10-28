Комтранс рассказал о работе общественного транспорта Петербурга с 30 октября по 7 ноября

Об этом 28 октября сообщает пресс-служба Комитета по транспорту в официальном телеграм-канале «Начальник транспортного цеха».

В Петербурге во время нерабочих дней изменится график работы общественного транспорта. Изменения будут действовать с 30 октября по 7 ноября на городской и пригородный транспорт.

Городская подземка будет работать по графику выходного дня. Пассажиры могут заранее ознакомиться с режимом работы вестибюлей и графика движения поездов метрополитена на официальном сайте.

Режим работы городского и наземного общественного транспорта:

- 30 октября - по графикам субботних дней,

- с 31 октября по 7 ноября - по графикам работы воскресных дней,

- с 1 по 3 ноября автобусы маршрутов № 18, 58, 81, 109, 109А, 113, 142, 162, и 335 будут работать по графику будних дней.