В Петербурге в ночь на 31 октября на участке КАД перекроют движение

Об этом 27 октября сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В Петербурге на КАД перекроют движение в ночь на 31 октября. Между развязками с Выборгским шоссе и проспектом Энгельса полностью перекроют движение с 23:30 до 23:45; с 00:45 до 1:00 и с 2:45 до 3:00.

В ночь на 2 ноября движение на этом же участке КАД будет перекрыто с 23:45 до 00:00 и с 2:45 до 3:00.

«Перекрытия необходимы для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период монтажа ригеля конструкции», – рассказал начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.