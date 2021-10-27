Стали известны автобусные маршруты, которые в 2022 году появятся в Петербурге

Об этом 27 октября сообщает пресс-служба Комитета по транспорту в официальном телеграм-канале «Начальник транспортного цеха».

В Петербурге в 2022 году появятся 92 новых автобусных социальных маршрута.

«Большая часть из них – полная копия закрываемых коммерческих трасс, но есть и абсолютно новые направления, которые ранее не обслуживались общественным транспортом», — пишет Комтранс.

Новые маршруты опубликованы на официальных сайтах Комитета по транспорту и СПб ГКУ «Организатор перевозок». Пассажиры могут ознакомиться с подробным описанием, датой ввода и посмотреть прорисованную трассировку. В дальнейшем, информация во вкладках будет дополняться.

Транспорт появится в рамках Новой модели транспортного обслуживания в Петербурге и пригородах.