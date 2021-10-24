В ночь на понедельник на дорогах Петербурга будет гололед

Об этом 24 октября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на прогноз Северо-Западного УГМС.

В Петербурге в ночь на понедельник, 25 октября, на дорогах ожидается мокрый снег и гололед. МЧС Петербурга предупреждает водителей об опасности.

Автомобилистам рекомендуется не превышать скорость и держать дистанцию в несколько раз больше, чем летом.

Днем понедельника температура составит 6-8 градусов. Атмосферное давление понизится, ветер южный, юго-западный ночью 5-10 м/с, днем он будет дуть со скоростью 8-13 м/с.

В ночь на 24 октября из-за гололедицы на петербургских дорогах разбились десятки автомобилей.