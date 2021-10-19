В Петербурге на ЗСД в будущем уберут шлагбаумы и транспондеры

Об этом 19 октября заявил генеральный директор «Магистраль Северной столицы» Алексей Бнатов.

В Петербурге не будут увеличивать скорость на ЗСД, но уберут шлагбаумы, и транспондеры. Планируется внедрять безбарьерную систему взимания платы free-flow. По этой технологии она будет взиматься автоматически – по информации спутников.

«Уже давным-давно мы живём в спутниковой эре, а не в эре транспондеров, чипов и free-flow систем. Справились же с ГЛОНАССом! Free-flow, которая предусматривает наличие и шлагбаумов, и транспондеров, — это медленный шаг вперёд, когда можно было сделать большой скачок. На практике мы эту систему не изучаем, но, мне кажется, будущее за спутниками», — отметил Бнатов.

Ранее петербуржцы просили увеличить на ЗСД скорость до 130 километров в час.