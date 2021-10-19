Нарушители правил парковки заплатили за квартал в бюджет Петербурга почти 5 млн рублей

Об этом 19 октября рассказал начальник ГАТИ Олег Зотов на своей странице в «ВКонтакте».

В Петербурге сумма штрафов за неправильную парковку составила 4 млн 68 тысяч за один квартал. Обо всех нарушениях сообщили неравнодушные жители через сервис на сайте инспекции,

«Всего с начала получения полномочий мы вынесли 425 постановлений за неправильную парковку во дворах на сумму 4 миллиона 68 тысяч рублей», – написал на своей странице Зотов.

В Невском районе нарушители правил парковки регулярно блокируют подъезд мусоровозов к контейнерам и подъездам. «К сожалению, во дворах Петербурга нередко можно увидеть припаркованные автомобили, перегородившие вход в жилые дома», – добавил начальник ГАТИ.

Сумма штрафа для физических лиц составляет 3 тыс. рублей, а для юридических — 150 тыс. рублей.