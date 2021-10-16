У ТЦ «Галерея» усилили контроль за парковкой машин

Об этом 16 октября сообщил Комитет по транспорту в своем телеграм-канале.

Комтранс усиливает контроль за соблюдением правил остановки и стоянки транспорта на Лиговском проспекте. У ТЦ «Галерея» и Московского вокзала общественный транспорт не может безопасно высаживать пассажиров из-за нарушителей.

«Водители автобусов зачастую испытывают сложности при подъезде к остановочному пункту. Причина – водители такси, которые игнорируют требования дорожных знаков, мешают движению общественного транспорта и создают небезопасные условия для высадки и посадки пассажиров», — рассказывает ведомство.

Для предотвращения нарушений курсируют автомобили парковочной инспекции, которые фиксируют нарушения в автоматическом режиме. Пешие инспекторы проводят разъяснительные беседы с водителями и осуществляют эвакуацию.