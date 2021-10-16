Суд Петербурга заключил под стражу водителя, который перелетел мост на автомобиле

Об этом сообщили 15 октября в объединенной пресс-службе городских судов.

В Петербурге арестовали водителя «Шкоды», который 12 октября устроил гонку по Дворцовой набережной. Мужчина разогнался и перелетел Верхний Лебяжий мост.

Дзержинский районный суд Петербурга заключил водителя под стражу до 11 декабря. Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве, водителю может грозить до 7 лет лишения свободы.

«Следствие, обосновывая ходатайство, сообщило, что фигурант может продолжить заниматься преступной деятельностью, в частности, с целью получения незаконного дохода публиковать ролики в социальных сетях с моментами совершения им преступлений», — гласит сообщение пресс-службы.

Полев ранее был лишен водительских прав, поэтому машиной управлял незаконно. Отвечать на вопросы полицейских он отказался, но сказал в суде, что выполнял трюки не ради заработка, а в качестве хобби.