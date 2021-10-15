Утром 16 октября будет закрыт КАД между проспектом Энгельса и Выборгским шоссе

Об этом 15 октября сообщает пресс-служба Упрдор «Северо-Запад».

В Петербурге утром 16 октября следствие на короткое время перекроет кольцевую автодорогу на севере города. С 7:00 до 7”20 субботы сотрудники МВД полностью перекроют движение на 20-м километре внутреннего кольца КАД, между развязками с Выборгским шоссе и проспектом Энгельса.

«Продолжительность перерыва движения не будет превышать 20 минут. Для обеспечения безопасности участников дорожного движения будут привлечены патрульные экипажи ГИБДД для регулировки движения», — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Дорогу перекроют из-за уголовного дела о ДТП с погибшим от февраля 2020 года.