В Петербурге в воскресенье перекроют движение из-за массового забега

Об этом 15 октября сообщает пресс-служба «Горэлектротранса».

В городе из-за 94-го традиционного легкоатлетического пробега «Пушкин — Санкт‑Петербург» в воскресенье, 17 октября, перекроют дороги. Наземный общественный транспорт в центре города пустят в объезд.

«В связи с проведением 94-го традиционного легкоатлетического пробега Пушкин – Санкт-Петербург 17 октября с 09:30 до 13:00 закрывается трамвайное и троллейбусное движение по Московскому проспекту и Невскому проспекту от набережной реки Фонтанки до Дворцовой площади», — сообщает пресс-служба.

Все изменения общественного транспорта можно посмотреть в социальных сетях «Горэлектротранса».