Комтранс: обсуждается закон, по которому будут возможны онлайн-проверки информации о водителях такси

Об этом 11 октября в своем телеграм-канале сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

В Петербурге может быть принят закон о стандартизации подходов к обмену данными между агрегаторами такси и региональными органами власти. Это позволит проводить онлайн-проверки водителей сервисов и проверять действительности их удостоверений.

Представители комитета по транспорту на V Всероссийской конференции TAXI - 2021 обсудили возможность отраслевого закона, который проходит общественные обсуждения. Представители органов власти, отраслевые эксперты, топ-менеджеры агрегаторов такси, руководители таксопарков собрались в Сочи, чтобы обговорить возможность создания прозрачных правил на рынке.

«Комитет по транспорту назвал бы этот документ долгожданным — если он будет принят, мы получим полноценный кодекс таксомоторных перевозок, отвечающий современным реалиям рынка», — рассказал заместитель председателя Комитета по транспорту Ренат Ягудин.