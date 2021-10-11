Названы адреса, по которым установлены передвижные камеры превышения скорости

Комитет по информатизации и связи Петербурга рассказал, по каким адресам на неделе с 11 по 17 октября будут находиться передвижные видеокамеры. Водителям стоит не превышать скорость на всех аварийно-опасных участках Петербурга. Их местоположение определяется Управлением ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Вся информация о зафиксированных нарушениях и проезжающем автотранспорте с комплексов фиксации передаётся в ЦАФАП. Постановления по делам об административных правонарушениях выносятся инспекторами ЦАФАП после рассмотрения полученных с комплексов материалов фотовидеофиксации», —пишет ведомство.

Адреса работы всех городских комплексов фиксации нарушений ПДД можно посмотреть на сайте и в соцсетях Городского мониторингового центра.