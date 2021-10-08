До конца октября Петербург получит 250 новых газовых автобусов

Об этом 7 октября рассказал председатель городского Комтранса Кирилл Поляков на X Петербургском международном газовом форуме.

В Петербурге появится 250 новых экологичных автобусов. В распоряжение перевозчиков транспорт поступит до конца октября 2021 года. Машины закупят на те компании, которые работают исключительно на чистых видах топлива.

«Также была особо отмечена необходимость рассмотреть возможность установления “коридоров” изменения конечной стоимости природного газа для перевозчиков, задействованных в транспортном обслуживании Санкт-Петербурга и имеющих значительные объемы потребления», — пишет пресс-служба ведомства.

На сегодняшний день в парках Петербурга содержатся 134 ЛИАЗа, а также семь МАЗов среднего класса.