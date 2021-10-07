Приморский путепровод и Пикалов мост перекроют на время ремонта

Об этом 7 октября сообщает пресс-служба CПб ГБУ «Мостотрест».

В Петербурге из-за ремонта перекроют Приморский путепровод и Пикаловкий мост.

По Приморскому путепроводу с 8 по 15 октября ограничат проезд над улицей Савушкина у её пересечения с Приморским шоссе. АО «ГК «Омега» поменяет на путепроводе асфальтобетонное покрытие.

«Ограничение будет действовать с 8 до 15 октября. Движение будет ограничиваться поэтапно», — сказано в комментарии «Мостотреста».

Пикаловкий мост через канал Грибоедова закроют целиком с 8 по 14 октября. Ремонтные работы также на себя возьмет АО «ГК «Омега».





