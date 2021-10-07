В Петербурге появились 50 автобусов большей вместимости на сниженном природном газе

Об этом 7 октября сообщил официальный телеграм-канал Комитета по транспорту.

В Петербурге появится 50 новых автобусов «Волгабас» большей вместимости. Они будут работать на сниженном природном газе. Транспорт выйдет на линию до конца октября 2021 года.

В компанию «Питеравто» поступили автобусы «Волгабас» в рамках новой модели транспортного обслуживания города. «В просторном салоне есть системы видеонаблюдения и пожаротушения, электронные табло информации, поручневые валидаторы, автоинформаторы и USB-зарядки», — сообщает Комтранс.

Новые автобусы подходят для маломобильных граждан и незрячих пассажиров. Они оборудованы пандусом, звуковой и световой сигнализацией и кнопкой вызова водителя с применением шрифта Брайля.