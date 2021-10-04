Станцию метро «Черная речка» открыли для пассажиров

Об этом пресс-служба петербургского метрополитена сообщает в своем официальном телеграм-канале.

На станции синей ветки метро «Черная речка» открыли вход, который был закрыт более десяти минут. «В 08:58 станция открыта на вход», — сообщили в канале «Метро Петербурга».

Станцию закрыли в 8:40 из-за того, что на ней встал эскалатор. После перезапуска, людей снова начали впускать. «В 08:44 ст. Черная речка закрыта на вход», — оповещало первое сообщение о ситуации.

Очевидцы утверждают, что на станции синей ветки метро «Черная речка» сейчас скопилось много людей и образовались очереди.