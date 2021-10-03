Движение после ЧП на красной ветке петербуржского метро полностью восстановлено

Об этом в своем официальном телеграм-канале 2 сентября сообщила пресс-служба петербургского метрополитена.

В Петербурге 2 сентября пассажир метрополитена упал на рельсы и выжил. Спасение пострадавшего заняло полчаса, так как ради него полностью прекратили движение на отрезке красной ветке со станции «Площадь Ленина» до «Нарвской».

«В 15:07 движение по Линии 1 осуществляется в полном объеме, интервал восстанавливается», — сообщают в пресс-службе.

В 14:53 движение возобновили на отрезке между «Проспектом Ветеранов» и «Нарвской». Поезда ездили с увеличенным интервалом.





