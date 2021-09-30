На петербургских дорогах 30 октября вечером образовались 9-балльные пробки

На карте «Яндекса» вечером 30 сентября зафиксированы внушительные заторы и аварии.

В Петербурге в четверг вечером образовались девятибалльные пробки. Автомобилисты стоят в центре на Садовой, Лиговском, у Обводного канала, на Суворовском проспекте в районе Советских улиц и на площади Александра Невского.

Аварии зафиксированы как в центре, так и на окраинах Петербурга. Заторы образовались на Дворцовом, Троицком и Литейном мостах. Стоит внешнее кольцо КАД возле Шушар и Мурино, в Пушкине и на Пулковском шоссе.

Водители задерживаются на Стачек и проспекте Маршала Жукова, на севере — на проспекте Энгельса у пересечения с Суздальским и на Культуры. Движение медленное и в Петроградском районе. Пробки образованы на Каменноостровском проспекте, улице Профессора Попова и Песочной набережной.