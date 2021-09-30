По новому Пулковскому путепроводу пустили грузовые поезда

Об этом 30 сентября сообщил официальный телеграм-канал РЖД.

В Петербурге запустили движение грузовых поездов по Пулковскому путепроводу. Ключевой этап реконструкции включает в себя укрепление устоев насыпи, окрашивание пролетных строений, монтировку архитектурного освещения и благоустройство территории.

«С 29 по 30 сентября были разобраны пути на временном путепроводе, который возвели на время реконструкции. Также проводилось обустройство верхнего строения пути на новом мостовом переходе и подходах к нему», – сообщает пресс-служба РЖД.

На перегоне Среднерогатская — Предпортовая путепровод был закрыт в 2020 году. Для движения поездов был сооружен временный мост, сейчас его разбирают.