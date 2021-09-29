На самых опасных перекрестках Петербурга установили камеры

Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба Смольного.

В Петербурге обновили камеры на 40 опасных перекрестках. Сейчас фиксация нарушений ПДД происходит в тестовом режиме, потом должны заработать в постоянном.

Камеры фиксируют проезд на красный, пересечение стоп-линии, нарушение правил перестроения, поворот из второй полосы, превышение скорости и другие нарушения ПДД. Летом, в рамках первого этапа проекта, было установлено 240 камер. Всего планировалось 280 систем. На одном опасном перекрестке может работать от 10 до 24 камер.

Адреса работы всех камер можно посмотреть на сайте Городского мониторингового центра или ГИБДД РФ.