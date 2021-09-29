Первого декабря в Петербурге заработает новая зона парковки

Об этом 28 сентября сообщили в транспортном блоке Смольного.

В Петербурге с 1 декабря 2021 года на 71 улице в в Центральном районе появится зона платной парковки.

Разрешение на бесплатную парковку смогут оформить владельцы электрокаров и семьи, в которых три и больше детей, включая приемных. «Начать оформление соответствующего парковочного разрешения для многодетной семьи и владельца электромобиля можно уже с 1 ноября», — информирует Комтранс.

Кроме того, бесплатно смогут парковаться участники ВОВ, малолетние узники концлагерей и граждане, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда».

Жители улиц, на которых производится платная парковочная зона могут с 1 ноября через МФЦ или госуслуги получить парковочное разрешение. За год пользования нужно будет заплатить 1800 рублей.