На петербургскую станцию метро «Чернышевская» был затруднен вход

Об этом 28 сентября сообщили в паблике «ДТП и ЧП» во «Вконтакте».

В Петербурге на станции метро «Чернышевская» был затруднен вход из-за того, что людей пускали в вестибюль маленькими группами. Граждане были вынуждены стоять на улице, не понимая, что случилось.

«Затруднен вход на станцию метро «Чернышевская». Что случилось – непонятно, в вестибюле несколько полицейских и очень маленьким потоком людей впускают», – написали в группе «ДТП и ЧП» во «Вконтакте» и опубликовали фотографии, сделанные у входа в метро.

В пресс-службе ГУ МВД по региону сказали, что причиной очередей стало большое количество пассажиров, желающих одновременно сесть в метро.