В Петербурге 26 сентября перекроют движение в центре города

Об этом 24 сентября сообщает комитет по транспорту.

В Петербурге 26 сентября пройдет велогонка «La Strada». Из-за нее в работу транспорта будут введены изменения.

С 7:00 до 13:00 в центре города будет перекрыто движение в Центральном, Петроградском и Василеостровском районах. В частности, нельзя будет проехать по проспектам Добролюбова и Петровскому.

Ограничат дорогу на мостах Тучковом, Биржевом, Дворцовом и Троицком. Не стоит надеяться на Университетскую, Дворцовую, Воскресенскую, Смольную набережные и на Дворцовый проезд.

С полным списком ограничений можно ознакомиться на сайте Комтранса.