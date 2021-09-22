Петербургскую фиолетовую ветку метро затормозил неисправный состав

Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба петербургского метрополитена в своем телеграм-канале.

На фиолетовой ветке метро в Петербурге 22 сентября, в 8:00 поезд остановился из-за неисправности на перегоне станция «Комендантский проспект» — станция «Старая Деревня».

«Движение осуществляется от ст. Шушары до ст. Старая Деревня», — такое написали в Telegram-канале «Транспорт Петербурга». То есть, нельзя было проехать только на самую северную станцию города — «Комендантский проспект».

В 8:13 движение возобновили в полном объеме, но, по словам пользователей интернета на фиолетовой ветке остались увеличенные интервалы между поездами.