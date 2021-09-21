Комтранс рассказал о порядке проведения работ при создании платной парковки в центре Петербурга

Объяснения Комитет по транспорту Петербурга опубликовал 21 сентября в своем телеграм-канале.

Комтранс Петербурга 21 сентября рассказал про этапы введения платной парковки в центре города. Объяснение было опубликовано в связи с возникшими вопросами к публикации 20 сентября про введение на центральных улицах частичного или полного запрета стоянки и остановки автотранспорта.

Сейчас пространство будет работать в тестовом режиме. Это значит, что водители обязаны соблюдать правила платной парковки, но плата за нарушени взиматься пока что не будет. Дату официального начала ввода новых правил объявят позже.

«В настоящее время поэтапно ведутся работы по созданию платной парковки на 71 улице. Наносится дорожная разметка 1.7 синего цвета, устанавливаются знаки 6.4.2д «Платная парковка», 6.4.17д «Парковка для инвалидов», а также знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор» на отдельных участках указанных улиц (на постоянной основе) в целях обеспечения функционирования платной зоны паркования», — написано в сообщении.

Список улиц, на которых будет организована платная парковка можно посмотреть на сайте. Изменения коснуться 71 улицы Центрального района в границах Невского проспекта, Воскресенской набережной, Синопской набережной и набережной реки Фонтанки.