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В ЖК «Цветной город» начнет ходить больше новых автобусов

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© Фото: baltphoto

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Комитет по транспорту улучшает транспортную доступность ЖК «Цветной город». Жители квартала смогут ездить на новых больших автобусах, которые начнут ходить чаще.

Об этом 17 сентября рассказал Комитет по транспорту Петербурга в своем телеграм-канале.

Жители ЖК «Цветной город» смогут быстрее и комфортнее добираться до метро. Комтранс Петербурга обновил социальный транспорт в этом направлении.

Сегодня, 17 сентября, автобусы на маршруте №124 стали вместительнее, чем были до этого. Ранее на маршруты запускали транспорт для среднего количества пассажиров.

С 20 сентября автобусы №61 из «Новой Охты» к метро «Академическая» с начнут заезжать в ЖК «Цветной город». Социальный транспорт начнет ходить чаще, так как количество автобусов на маршруте увеличится. Время ожидания на остановках сократится до 15-20 минут.

«Уже в 2022 году Комитетом по транспорту запланировано дальнейшее улучшение транспортной ситуации. На маршруте № 193 в следующем году будут работать уже 15 автобусов. Столько же техники выйдут на маршрут № 124, который будет продлён до станции метро “Девяткино”», — сообщает пресс-служба Комитета.

 

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